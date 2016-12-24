Африканский сом плавает в большеберезниковском селе Гарт

В природных условиях африканский сом, которого ещё называют клариевым, мраморным или нильским, водится в тёплых водных пространствах - в Африке, бассейне реки Иордан, Южной и Юго-Восточной Азии. Благодаря программе «Агростартап» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» он поселился в Большеберезниковском районе в населённом пункте под названием Гарт, который выбрала предпринимательница Ирина Кочина для своего бизнеса.

Молодая женщина, имеющая высшее юридическое образование, решила оставить работу в банке, чтобы заняться разведением рыбы. Поддержал свёкор, он помог решить стратегические задачи при постройке помещения и установке оборудования. Почти три года ушло на подготовку к началу процесса разведения рыбы. Первых мальков привезли из института пресноводного хозяйства. Сейчас пока не все бассейны задействованы на полную мощность, но уже есть предпосылки к выходу на запланированные 200 тонн в год. Тогда ферма станет третьей в России по производству клариевого сома. Это немалый объём, и он предполагает глубокую переработку продукции.

- Рядом с цехом по выращиванию рыбы готовится помещение ещё под один цех - перерабатывающий, - делится планами Ирина Кочина. - Мы хотим наполнить рынок не только свежей рыбой, будем также производить из неё полуфабрикаты и готовую продукцию по 20 позициям. В планах производство колбасы, сосисок, а также горячее и холодное копчение, изготовление стейков, фарша и многое другое.

Предполагается начать с выезда на торговые ярмарки, а затем открыть и свои магазины. Аквафермер из Гарты уверена в перспективности своего дела.

Идея создания аквафермы как социально значимого объекта была активно поддержана Министерством сельского хозяйства РМ, куда Ирина Кочина обратилась со своим проектом. Ей сразу же предложили обучение, помогли с организацией производства, и сейчас специалисты министерства постоянно на связи. Самая значительная помощь от государства поступила фермеру в виде гранта по программе «Агростартап» в три миллиона рублей. Именно он стал отправной точкой всего проекта создания аквафермы.

Стоит отметить, что, занимаясь бизнесом, Ирина Кочина подружилась с местными жителями, принимает активное участие в решении сельских проблем. Так, например, как матери троих детей, ей небезразличны вопросы безопасности на дорогах. Из-за того, что акваферма находится недалеко от памятника погибшим воинам, женщина считает своим долгом заботиться о благоустройстве территории вокруг. Весной здесь посадили ели, завезли земли и оформили клумбы.

В мае, в период распространения коронавирусной инфекции, Ирина Кочина подарила врачам Рузаевской центральной больницы 300 килограммов клариевого сома.