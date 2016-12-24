В Мордовии почти пять тысяч человек сменят аварийное жилье на новые квартиры

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019-2024 годах предполагается расселить 415 многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года. Эта программа охватит 2 269 жилых помещений общей площадью 86,7 тыс. кв. м, в которых проживает 4 957 человек.

В 2020 году планируется расселить 7,42 тыс. кв. м аварийного жилья (410 человек).

До конца года будут приобретены жилые помещения у застройщиков для расселения 5,4 тыс. кв. м по этапу программы 2019 г. и переселения 565 человек в Саранске, р.п. Кадошкино и с. Б. Березники. По этапу 2020 г. будут переселены 233 человека в столице Мордовии, Рузаевке и Ковылкине. Еще 154 человека из Ковылкина и Ст. Шайгова в соответствии с программой въедут в новое жилье в 2021 г.

Переселение уже завершено в п. Кадошкино и с. Б. Березники. Администрацией Ковылкина заключено четыре муниципальных контракта на приобретение четырех жилых помещений на общую сумму 4,8 млн руб. В 2020 г. также планируется заключение двух контрактов на строительство восьми- и девятиквартирных домов в с. Ст. Шайгово для 32 граждан. В Рузаевке запланировано приобретение 36 жилых помещений, в Саранске - 283.