В республике продолжается модернизация объектов питьевого водоснабжения

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В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в 2020 году продолжается возведение, реконструкция и модернизация объектов питьевого водоснабжения на территории республики.
На строительстве водозабора № 2 в р.п. Чамзинка проведена в два слоя окраска водоотталкивающей эмалью внутренних поверхностей четырех резервуаров объемом 600 м3 каждый. Завершены подготовительные работы под укладку асфальтного покрытия на территории скважин, а также выполнена вертикальная планировка площадок, устроены обочины и выровнены откосы земляного полотна дороги с щебеночным покрытием. Начаты работы по автоматизации водозаборного узла, проведены гидравлические испытания резервуаров, сделана наружная гидроизоляция стен.
Ведется строительство проездов внутри территории водозабора, прокладка сетей водопровода внутри площадки (бойпас). Рабочие приступили к установке ограждения водозабора и обваловке резервуаров.
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