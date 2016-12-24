В республике продолжается модернизация объектов питьевого водоснабжения

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в 2020 году продолжается возведение, реконструкция и модернизация объектов питьевого водоснабжения на территории республики.

На строительстве водозабора № 2 в р.п. Чамзинка проведена в два слоя окраска водоотталкивающей эмалью внутренних поверхностей четырех резервуаров объемом 600 м3 каждый. Завершены подготовительные работы под укладку асфальтного покрытия на территории скважин, а также выполнена вертикальная планировка площадок, устроены обочины и выровнены откосы земляного полотна дороги с щебеночным покрытием. Начаты работы по автоматизации водозаборного узла, проведены гидравлические испытания резервуаров, сделана наружная гидроизоляция стен.

Ведется строительство проездов внутри территории водозабора, прокладка сетей водопровода внутри площадки (бойпас). Рабочие приступили к установке ограждения водозабора и обваловке резервуаров.