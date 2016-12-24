В Рузаевском районе на базе Центральной библиотеки откроется «Библиоэкс-пресс»

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В рамках реализации национального проекта «Культура» в Рузаевском районе на базе Центральной библиотеки в конце года появится модельная библиотека «Библиоэкс-пресс: путешествие в мир книги комфортное для всех»!
- Уже ведутся подготовительные работы, реорганизован книжный фонд, помещение освобождено от устаревшего библиотечного оборудования, проводится ремонт фасада и крыльца, - рассказывает начальник районного управления культуры Татьяна Грачева. - Следующим этапом подготовки к созданию модельной центральной библиотеки станет оснащение новой оргтехникой и мебелью. Привезут компьютерное оборудование, пополнят книжный фонд, будет организовано пространство для семейного досуга, молодежи, людей старшего поколения, оборудован детский игровой уголок. Читальный зал задействует несколько зон, в которых можно проводить различные конференции, круглые столы. Название залов будет связано с железнодорожной тематикой, ведь Рузаевка - город стальных магистралей. Поменяется немного и внешний облик здания.
Сейчас библиотека закрыта на ремонт и обновление материально-технической базы. Часть внутренних работ уже выполнена: заменены окна, отопление, установлен пандус, отремонтирована электропроводка, сделаны освещение и потолки. Дальнейшая работа будет продолжена на федеральные средства.
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