В Торбеевском районе обновляются дороги в райцентре и в селах

В последние годы границы Торбеева значительно расширились. Появилось много новых улиц. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» их покрывает современное дорожное полотно.

Еще в прошлом году администрацией Торбеевского городского поселения разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги по улицам Зеленой, Ушакова, Первомайской, Строительной, Полевой протяженностью почти 3,5 км. На эти цели потребуется более 35 миллионов рублей. Проект разделен на три этапа. В этом году удалось построить участок дороги с асфальтовым покрытием длиной 542 метра. Проведены необходимые работы по укреплению обочин и строительству съездов на примыкающие улицы.

Приятно удивлены объемами работ по строительству дорог жители Варжеляйского сельского поселения: песчано-щебеночные полотна уложены в с. Мальцево на ул. Новой, по ул. 2-й Советской в с. Варжеляй и в с. Куликово.

В с. Салазгорь проложено более 3 км дорог с асфальтовым покрытием, ежегодно появляются новые, теперь уже щебеночные. В этом году обновилась ул. Кооперативная, которая в весенне-осеннюю распутицу всегда была непроезжей.

- Сейчас мы готовим проектно-сметную документацию на строительство асфальтированной дороги протяженностью 2,4 км по ул. Кисткина. Очень надеемся, что удастся осуществить этот проект уже в следующем году, - делится планами глава администрации Салазгорьского сельского поселения Галина Солдатова.

Новая дорога с песчано-щебеночным покрытием теперь есть и на ул. Озерной в с. Носакино. Здесь же возведена небольшая плотина, в которой установлена труба для водоотведения. Произведен ямочный ремонт на ул. Советской и ул. Лимина в селе Виндрей. В ближайшее время планируется провести ямочный ремонт на ул. Первомайской.

В Краснопольском сельском поселении новая дорога с песчано-щебеночным покрытием проложена по ул. Садовой, на очереди - деревня Покровские Выселки. В Сургодьском сельском поселении обновлена дорога на ул. Центральной в с. Лопатино. В деревнях Аксеновка и Гальчевка построены песчано-щебеночные съезды. Проведено обустройство щебеночного покрытия на ул. Х. Такташа и ямочный ремонт по улицам Молодежной и Центральной в с. Сургодь.

Введен в эксплуатацию новый дорожный песчано-щебеночный участок на ул. Выселской в с. Никольское и дорога по ул. Украинской. Будет благоустроен участок на ул. Первомайской. Новое песчано-щебеночное дорожное покрытие появилось и на ул. Советской с. Жуково. Обновленным дорогам по улицам Железнодорожной и Гагарина радуются жители п. Красноармейский.