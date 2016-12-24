В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Кадошкинском районе развивается система дополнительного образования детей. В Доме детского творчества обновились рабочие кабинеты, закуплено все необходимое оборудование в соответствии с современными требованиями.

Дом детского творчества посещают дети разных возрастов: от детского сада до выпускников школы. В учреждении дополнительного образования организован 21 кружок. В этом году набор в них продлен до 1 октября.

Стоит отметить, что среди педагогов есть обладатели высокого звания «Мастер года». Это признанные преподаватели и мастера рукоделия, много раз принимавшие участие в республиканских форумах народного творчества и фестивалях, - Наталья Кандрашина, Марина Шиховцева и Оксана Логутенкова. Они вяжут, шьют, вышивают, плетут, рисуют, работают с глиной. Среди молодых педагогов выделяется Анастасия Шиховцева, которая ведет кружки по лазерному выжиганию, плетению из бумажной ленты, видеомонтажу и проектной деятельности.

Воспитанники Дома творчества занимаются не только рукоделием, но и общественной работой в сотрудничестве с республиканским молодежным центром.

Также для детей, кроме непосредственно разместившихся на базе Кадошкинской средней школы кружков прикладного творчества, есть кружки, которые проводятся на базе детского сада «Теремок» в райцентре, - «Шахматы», «Занимательная математика» и «Юный инспектор дорожного движения».