Виртуальные концертные залы

Одна из задач регионального проекта «Цифровая культура» - создание виртуальных концертных залов.

Сейчас в Мордовии их два. Первый открылся в 2018 г. на базе Саранского музыкального училища имени Л.П. Кирюкова. В октябре 2019 г. начал работу второй виртуальный концертный зал на базе Центра культуры Ковылкинского района. По итогам конкурсного отбора в 2021 г. виртуальный концертный зал будет создан на базе Детской школы искусств Рузаевского района, а в 2022 г. - в Центре культуры Краснослободского района.

На платформе «Артефакт» планируется разместить мультимедиагид по экспозициям Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея им. И.Д. Воронина и МРМИИ им. С.Д. Эрьзи.

Кроме того, по плану на этот год учреждения культуры республики должны провести в дополнение к уже состоявшимся еще не менее 4 онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ».