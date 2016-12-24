В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мордовии реализуется региональный проект «Популяризация предпринимательства».

Главная цель проекта - формирование положительного образа предпринимательства среди жителей Мордовии, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства. Планируется, что к 2024 году количество физических лиц, принявших участие в проекте, достигнет более 17 тысяч, а количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства составит более 1 350. В рамках проекта также предполагается обучение навыкам предпринимательской деятельности не менее 2 662 человек.

В рамках проекта разработаны в том числе программы, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет. Они предусматривают проведение игровых и тренинговых активностей, образовательных курсов и конкурсов. Через них молодые люди знакомятся с основами предпринимательской деятельности, получают инструменты для генерации собственных бизнес-идей, приобщаются к идее предпринимательства как жизненной позиции. Организуются образовательные мероприятия в офлайн- и онлайн-форматах, в результате которых идея превращается в проработанный бизнес-проект, а помогают в этом приглашенные эксперты и опытные предприниматели. Обучающие тренинги ориентированы на практический результат - открытие собственного дела. Кроме того, участники проекта знакомятся с существующей инфраструктурой сопровождения малого и среднего предпринимательства, действующей в Мордовии, а также могут воспользоваться всеми доступными инструментами поддержки.