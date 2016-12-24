В Ичалковском районе для вакцинации используется мобильный ФАП

В Ичалковском районе вакцинация проводится в том числе в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, поступившем в районную больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Прививки уже сделали сотрудники ООО «Спиртзавод «Кемлянский». На интересующие заводчан вопросы отвечала участковый терапевт Дина Волгаева:

- Противопоказаний к вакцинации практически нет. После прививки место укола может немного припухнуть, может подняться небольшая температура. В этом нет ничего страшного.

Сотрудники предприятия в масках по одному заходили в ФАП. На каждого врач заводил прививочную карту, измерял температуру. Лишь после этого можно было пройти в процедурный кабинет. Здесь пациентов встречала медицинская сестра. На то, чтобы обработать плечо и сделать укол, уходило меньше минуты. В итоге привились не только сотрудники завода, но и пенсионеры, проработавшие на предприятии не один десяток лет.

Следующей остановкой ФАПа на колесах стал производственный кооператив «Автомеханика».

Как рассказала заместитель главного врача Ичалковской районной больницы Мария Ульянова, всего по Национальному календарю прививок в район поступило 3 280 доз вакцин, из них 2 400 - для взрослых и 880 - для детей. Это только первая партия.

- Большая часть вакцин уже использована. Активнее всего прививаются жители дальних селах, - говорит Ульянова. - Кроме этого, почти 600 доз вакцин закуплено работодателями.