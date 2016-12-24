Cемья Чекушиных из Смольного разводит теплолюбивых африканских сомов

Для Ичалковского района рыбное хозяйство - явление диковинное. В основном фермеры занимаются крупным рогатым скотом и производством молока. Взяться за разведение сомов Ксения Чекушина из Смольного смогла благодаря гранту, полученному в рамках программы «Агростартап». Это новая форма государственной поддержки АПК в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Во всех начинаниях Ксению поддерживает отец. Сомовая акваферма началась с его увлечения: ещё до открытия фермерского хозяйства у него было два бассейна, в которых он растил несколько десятков африканских сомов для своей семьи.

Весь грант, а это 2 миллиона рублей, ушел на покупку мальков. Для приобретения необходимого оборудования пришлось вложить немало собственных средств. Кроме того, Чекушины построили отапливаемое помещение, где на данный момент находятся восемь бассейнов по 14 кубов каждый. В них установлены фильтры для очистки воды, специальные «пылесосы», которыми собирают отходы со дна. Полноценно пока функционируют четыре бассейна. До конца года фермеры планируют запустить и остальные.

Сейчас на семейной акваферме Чекушиных растет около 100 тысяч африканских сомов различного размера и массы. В планах - запустить полный цикл рыбоводства. В одном из бассейнов уже подрастает маточное поголовье. Но для искусственного оплодотворения нужны специальное оборудование и соблюдение жёстких требований технологии.

- С помощью Интернета нам пришлось досконально изучить технологию рыбного дела. Кроме того, мы часто посещаем выставки и семинары в Москве и Санкт-Петербурге. В перспективе хотим применить комбинированный метод выращивания рыбы и растений, который называется аквапоника, - делятся планами дочь и отец. - Для нас это новая технология ведения сельского хозяйства, которая совмещает в себе производство рыбы и растительной продукции. За рубежом её давно и эффективно применяют. Принцип аквапоники несложен. Контейнер с растениями и бассейны с рыбой соединяются с помощью труб и насосов. Сомы в процессе жизнедеятельности выделяют органические удобрения. Загрязнённая вода с помощью насосов будет попадать к растениям. Те очистят её, перерабатывая и потребляя удобрения, а затем она вновь стечёт в бассейн. Получается естественный фильтр для воды.

Это планы Чекушиных на перспективу, а ближайшие - начать реализацию готовой продукции, делать полуфабрикаты и консервы из рыбы, коптить её и поставлять в сетевые магазины.