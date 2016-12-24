Новые музыкальные инструменты поступят в детские школы искусств

В рамках национального проекта «Культура» в Мордовии реализуется региональный проект «Культурная среда».

В 2020 году проводятся работы по капитальному ремонту Паракинского сельского клуба в Большеберезниковском районе, Сабаевского сельского клуба в Кочкуровском районе, Коммунарского сельского клуба в пос. совхоза «Коммунар» Лямбирского района, Теньгушевского РДК, Уголковского сельского Дома культуры в Зубово-Полянском районе. Благодаря национальному проекту «Культура» в этом году возобновится капитальный ремонт клуба им. А.В. Ухтомского в Рузаевке, завершение работ по которому запланировано на вторую половину 2021 года.

Новые музыкальные инструменты, оборудование и материалы поступят в Республиканскую детскую музыкальную школу-интернат, Ардатовскую детскую школу искусств № 1, детские школы искусств Рузаевского и Чамзинского районов.

В августе в Ковылкинском районе начала работу модельная библиотека «Саморазвитие». Для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек в 2021 году направлены заявки также от Дубенского, Лямбирского, Рузаевского и Старошайговского районов. Кроме того, в рамках перераспределения в 2020 году дополнительных средств до 1 декабря еще по одной модельной библиотеке откроется в Рузаевском и Ковылкинском районах (в Кочелаево).

Продолжается оснащение оборудованием кинозалов в населенных пунктах. В этом году они откроются на базе Центра культуры Ковылкинского района и Культурно-досугового центра Большеберезниковского района.



