Закуплена лесопожарная техника и оборудование

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В рамках национального проекта «Экология» в Мордовии реализуется региональный проект «Сохранение лесов».
На выполнение его целей в 2020 году Федеральным агентством лесного хозяйства выделено республике 57,1 миллиона рублей, в том числе на закупку лесопожарной техники и оборудования, специализированной лесохозяйственной техники. Приобретенная техника распределена по районам республики и будет задействована в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.
Кроме того, на сэкономленные в результате проведения аукционов средства удалось дополнительно закупить 7 комплектов средств индивидуальной защиты лесных пожарных и инвентарь для проведения работ по лесовосстановлению.
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