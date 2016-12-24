Планируется ремонт дороги Кадошкино - Пушкино - Нагаево

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кадошкинском районе в планах на 2020 год значится ремонт дороги Кадошкино - Пушкино - Нагаево, а также участка по центру поселка Кадошкино - улице Пушкина.

Здесь уже проведено защебенение обочин, сделаны водостоки, бордюры. По улице Пушкина появился новый тротуар, а возле больницы - остановка. Для безопасности детей установили ограждения и поставили предупреждающие знаки на территории близ общеобразовательного учреждения - Кадошкинской СОШ.