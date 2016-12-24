Медицинская помощь в шаговой доступности

В июле в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Ромодановскую поликлинику поступил современный передвижной ФАП.

- Обеспечение населения медицинской помощью в шаговой доступности - одно из важнейших условий для создания комфортных условий жизни в селе. Без преувеличения можно сказать, что для Ромодановского района получение передвижного ФАПа - значимое событие, способствующее развитию первичного звена здравоохранения, - говорит главный врач поликлиники Алексей Назаров. - В первую очередь передвижной ФАП необходим для тех сел и деревни, в которых нет своих медпунктов. У жителей есть возможность без поездки в райцентр попасть на прием к тому или иному специалисту, пройти диспансеризацию или профосмотр.

ФАП оснащен аппаратами электрокардиографии и искусственной вентиляции легких, мини-лабораторией для анализа крови, оборудованием для проведения диспансеризации и профилактических осмотров, а также холодильником для хранения лекарственных препаратов, термоконтейнерами для иммунобиологических препаратов массовой вакцинации населения.