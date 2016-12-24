Современная детская площадка

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Завершено благоустройство двора у дома № 49 по ул. Садовой в Ардатове. На обустройство придомовой территории в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выделено 1 миллион 366 тысяч рублей.
Что будет сделано на эти деньги, обсуждали с самими жильцами. Львиная доля средств ушла на асфальтирование подъезда и небольшой парковки. Немало финансов потрачено и на детскую площадку, на сегодняшний день самую современную в Ардатове. В первую очередь из-за резинового покрытия, по которому можно ходить даже босиком. Его стоимость - 1 100 рублей за квадратный метр. На площадке установлен игровой комплекс и качели. За счет администрации здесь появились две лавочки. Уже сейчас сюда ходит ребятня со всей округи.
Еще у подъездов появились урны, подходы к входу, тротуар к колодцу. На последнем этапе заменили домик за счет городской администрации. За счет МУП ЖКХ «Ардатовское» сделали ремонт трех крылец, цоколя, обновили подъезды, каждый из которых будет освещен.
Двор на Садовой преобразился полностью - жильцы уже даже высадили цветы на новых клумбах. Теперь планируют высадить газон у детской площадки.
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