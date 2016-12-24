Молодые уличные художники из Мордовии воплотят работу «Самопожертвование» на одном из зданий

3 октября в 10.00 на одном из зданий на улице Крупской в Саранске молодые уличные художники из Мордовии воплотят работу «Самопожертвование» финалистки окружного проекта «ФормART» Виктории Фролкиной, студентки Саранского художественного училища им. Ф.В. Сычкова.



Новая работа в формате стрит-арт будет посвящена единству в борьбе с коронавирусом. Воплотят работу участники конкурса — Екатерина Романова и Денис Гришенков.



«ФормART» – это фестиваль стрит-арта Приволжского федерального округа, который проходит с 7 июля по 31 октября. Участниками проекта являются профессиональные стрит-арт художники и художники-любители в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на территории Приволжского федерального округа.



«Фестиваль – это возможность молодым людям заявить о себе, проявить свои творческие способности, выразить свое видение социально-значимых вопросов и запросов общества через художественные образы. Через свои граффити молодые художники передадут важность вклада медицинских работников и волонтеров в сохранение жизни и здоровья населения, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, взгляд на новые реалии и жизнь общества в «эпоху постковида», - говорит Юлия Рустина, начальник отдела социальной практики молодежи республиканского Молодежного центра.