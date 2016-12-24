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Свое мнение высказал мэр Саранска
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в республике реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».
На реализацию проекта в 2020 году предусмотрено свыше 735 миллионов рублей, в том числе на закупку оборудования для Республиканского онкологического диспансера, строительство поликлиники, психосоциальную поддержку пациентов и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
К 2024 году проект позволит снизить смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168 случаев на 100 тысяч населения. Этого показателя планируется достичь путем снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 22,8% в 2017 г. до 19% в 2024 году. А также за счет увеличения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, с 53,2% в 2017 г. до 57% в 2024 г. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II), будет увеличена с 56,1% в 2017 г. до 62% в 2024 г.
Свое мнение высказал мэр Саранска
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