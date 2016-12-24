В Дубенском районе женщины старше 40 лет приглашаются на маммографию

С целью раннего выявления патологии молочных желез в Дубенском районе проводится маммографическое обследование женщин на передвижном маммографе, полученном в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Обследование проводится ежемесячно согласно графику, утвержденному для Атяшевского, Ардатовского и Дубенского районов.

Обязательному обследованию подлежат женщины старше 40 лет один раз в два года, после 50 лет - ежегодно, до 40 лет по показаниям.

В августе в течение десяти дней маммографическое обследование проводилось специалистами районной больницы: врачом-рентгенологом А.А. Дьяковой и рентген-лаборантом Т.А. Васильченко. Всего за этот период осмотрены 323 женщины. Те, у кого выявлены случаи патологии, направлены на дообследование в Республиканский онкологический диспансер.

В настоящее время маммограф снова работает в Дубенском районе. Женщины старше 40 лет приглашаются на обязательное обследование.