В Кочкуровском районе дорога на въезде в Новосельцево станет удобнее

В огненной западне
Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кочкуровском районе ведутся работы по строительству дорожного полотна, соединяющего райцентр и Новосельцево.
До последнего времени дорога приносила немало неудобств водителям, особенно часть, расположенная непосредственно на въезде в Новосельцево. Крутой подъем, сочетающийся с ямами и рытвинами. Теперь подъем и спуск будут более удобными. Рабочие срезали землю, укрепили основание. Подъем довели до нормативных показателей.
В настоящее время проложено асфальтовое полотно. На мосту устанавливаются бордюры, идет восстановление водопропускных труб. Далее последуют устройство обочин, установка барьерного ограждения и дорожная разметка.
Срок окончания строительных работ по проектно-сметной документации определен на конец сентября.
Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.
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