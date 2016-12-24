В Кочкуровском районе дорога на въезде в Новосельцево станет удобнее

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кочкуровском районе ведутся работы по строительству дорожного полотна, соединяющего райцентр и Новосельцево.

До последнего времени дорога приносила немало неудобств водителям, особенно часть, расположенная непосредственно на въезде в Новосельцево. Крутой подъем, сочетающийся с ямами и рытвинами. Теперь подъем и спуск будут более удобными. Рабочие срезали землю, укрепили основание. Подъем довели до нормативных показателей.

В настоящее время проложено асфальтовое полотно. На мосту устанавливаются бордюры, идет восстановление водопропускных труб. Далее последуют устройство обочин, установка барьерного ограждения и дорожная разметка.

Срок окончания строительных работ по проектно-сметной документации определен на конец сентября.