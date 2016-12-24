В Кочкуровском районе дорога на въезде в Новосельцево станет удобнее

Социум

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кочкуровском районе ведутся работы по строительству дорожного полотна, соединяющего райцентр и Новосельцево.

До последнего времени дорога приносила немало неудобств водителям, особенно часть, расположенная непосредственно на въезде в Новосельцево. Крутой подъем, сочетающийся с ямами и рытвинами. Теперь подъем и спуск будут более удобными. Рабочие срезали землю, укрепили основание. Подъем довели до нормативных показателей.

В настоящее время проложено асфальтовое полотно. На мосту устанавливаются бордюры, идет восстановление водопропускных труб. Далее последуют устройство обочин, установка барьерного ограждения и дорожная разметка.

Срок окончания строительных работ по проектно-сметной документации определен на конец сентября.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
В огненной западне

Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.

На опережение

В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия

Вступительный «взнос»

Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов

2942 рубля в месяц

Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей

Отец за сына

Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына

Учеба по-новому

Начало нового учебного года вся наша страна встретила в особых условиях. Столпотворение детей и родителей у школы, нарядные торжественные...

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу