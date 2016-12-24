Гранты на создание системы непрерывного дополнительного образования

В рамках национального проекта «Образование» в республике реализуется региональный проект «Новые возможности для каждого». Цель проекта: создание системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретение ими новых профессиональных навыков, в том числе овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими.

В результате реализации проекта в Мордовии будет создана адаптивная многоуровневая система непрерывного дополнительного образования, включающая в себя комплекс образовательных и профессиональных программ, способствующих непрерывному развитию востребованных профкомпетенций у работающих граждан, направленных на выработку способностей быстрого реагирования на изменения рынка труда, развитие самозанятости.

Проект предполагает участие Мордовского университета и МГПУ им. М.Е. Евсевьева в федеральных конкурсах по отбору организаций на получение грантовой поддержки с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования.

В 2019 году пединститут вошел в число победителей конкурса «Проведение подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования», проводимого Министерством науки и высшего образования РФ. Сумма выигранного гранта - 9 млн руб.

В 2020 году участие вузов республики в конкурсах, объявляемых Министерством науки и высшего образования РФ, продолжится.