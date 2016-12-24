В селе Троицк Ковылкинского района началось строительство амбулатории с дневным стационаром

Комфортная среда
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На 2021 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в с. Троицк Ковылкинского района планируется заасфальтировать 1,5 км дороги по улице Октябрьской.
По национальному проекту «Здравоохранение» началось строительство амбулатории с дневным стационаром на 10 мест. Она повысит качество медпомощи на селе, сделает ее более доступной.
Всего в Троицке проживают более 1 500 жителей, 120 из них - дети школьного возраста. В сентябре в Троицкой СОШ открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Кроме того, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» подходит к концу ремонт водопроводных сетей. В течение нескольких лет старая сельская система водоснабжения была заменена. За 2018-2019-е годы в Троицком сельском поселении проложено 6 км водопроводных сетей, построена водопроводная башня. Сейчас завершается проект строительства на сумму 19,5 млн руб., предусматривающий замену еще 11,6 км водопроводных сетей и трех водопроводных башен.
Построенная по этой же программе детская игровая площадка уже стала центром притяжения, местом для активных и безопасных игр для детей всех возрастов. Качели, горки, лесенки, полосы препятствий... Есть даже зона для тех, кто едва научился ходить. На очереди - обустройство в селе парковой зоны, в которой будет сектор для занятий спортом.
С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?
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