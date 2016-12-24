В Торбеевском районе создается современная цифровая образовательная среда

В Торбеевской средней общеобразовательной школе № 3 реализуется региональный проект «Современная цифровая образовательная среда». Он нацелен на создание оптимальных условий для повышения качества непрерывного образования, доступного для всех.

Для продуктивной деятельности школьникам и их наставникам предоставлены разнообразные технические инструменты, программные и коммуникационные возможности высокоскоростной сети Интернет, инструктивно-методические материалы.

Учебное заведение пополнилось двумя классами-комплектами с многофункциональными устройствами (принтер, сканер, ксерокс), тридцатью восемью ноутбуками для управленческого персонала, педагогов и школьников, двумя интерактивными комплексами. На уроках используются технологии панорамных изображений, 3D-моделирования, виртуальной и дополненной реальности.

Большой интерес у подрастающего поколения вызывает передовая методика «Цифровые двойники», считающаяся настоящим прорывом современного образования. Школьная библиотека трансформирована в цифровой информационный центр. Доступ пользователей к его мультимедийным ресурсам осуществляется на основе электронного читательского билета.

В педагогической среде популярны сетевые сообщества, созданные для обмена опытом, приобретения профессиональных навыков и компетенций. Работают облачная бухгалтерия и электронный документооборот. В связи с пандемией и введением ограничительных мер образовательная модернизация показала огромную роль дистанционного направления, где преподаватели передавали свои знания на онлайн-платформах и в мессенджерах, находясь на постоянной связи с учениками.

«Следует отметить, что освоившие азы компьютерной грамоты дети достойно выдержали испытания возникшей непредвиденной ситуацией. Конечно, электронная система обучения пока находится на этапе усовершенствования, но первые пробы доказывают ее достаточно высокий потенциал, эффективность и полезность для всех участников образовательного процесса», - отмечают в районном отделе образования.