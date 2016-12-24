За сутки в Мордовии выявлено 37 случаев коронавируса, 18 человек выписаны с выздоровлением

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Новые случаи заболевания подтверждены в Саранске (15); Краснослободском районе (7); Ковылкинском, Большеберезниковском районах (по 4); Лямбирском, Рузаевском, Чамзинском районах (по 2); Кадошкинском районе (1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 7 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 89 лет. В возрасте до 30 лет 11 человек, в том числе годовалый ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлен 6361 случай коронавируса, 5285 человек выздоровели, 41 человек умер от коронавируса как основной причины.
По данным на 27 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 572 человека на стационарном лечении
- 876 человек под наблюдением дома.
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