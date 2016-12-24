Саранске по проспекту 70 лет Октября с 28 сентября по 3 октября будет ограничено движение транспортных средств

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В связи с ремонтом автодороги с 08:00 28 сентября до 24:00 3 октября будет временно ограничено движение и стоянка транспортных средств по проспекту 70 лет Октября на участке от ул. Косарева до ул. Т. Бибиной.
Исключение составят спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны).
В связи с ограничением движения будет изменена схема движения автобусного маршрута №27.
С 28 сентября по 3 октября автобусный маршрут №27 вместо ул. Т. Бибиной будет следовать по ул. Косарева.
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