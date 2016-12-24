Cотрудники некоторых управляющих компаний в Саранске не хотят делать себе прививки от гриппа

Cотрудники некоторых управляющих компаний в Саранске не прививаются от гриппа без объяснения причин. Как отметил на совещании главный внештатный специалист, эпидемиолог Министерства здравоохранения РМ Михаил Чумаков, прежде всего пример должны показывать сами руководители. Однако в случае с управляющими компаниями, этот аргумент, судя по всему, не работает. «Я не прививаюсь по личным убеждениям», - заявил мэру города на совещании директор ООО «Домоуправление №17» Олег Авдеев. Привились ли сотрудники этой управляющей компании или будут еще прививаться – тоже неизвестно, так как руководитель не сообщает эту информацию в районную администрацию.

А ведь слесари, дворники, электрики и другие работники домоуправлений, так же, как и водители, кондукторы в общественном транспорте, контактируют с большим количеством людей. И вакцина для этих категорий бесплатна.

По данным саранской мэрии, на 24 сентября среди управляющих компаний с низким уровнем охвата сотрудников прививками числятся домоуправления №25, №31, №32, №41, «Жилкомфорт», «Дельта», «Хоум-Сервис», «Жилкомбыт-1», «Новый город», «Дом», «Дом-управление №23», «Доверие», «ЖЭК», «СОК №10», «Квартал». В этих управляющих компаниях привиты меньше 40% сотрудников.

Меньше 10% привитых сотрудников у ООО «ЖЭК Октябрьский» (из 81 сотрудника привито 8 человек), ООО «Управляющая компания "Ваш Дом» (из 16 сотрудников не привит ни один человек), ООО «Сура-Мордовия» (из 23 сотрудников не привит ни один человек).

Присутствующий на встрече главный врач Республиканской клинической больницы №1 Дмитрий Амелькин напомнил руководителям управляющих компаний, чем может закончиться такое безответственное отношение к вакцинации в текущем сезоне. «Симптомы коронавирусной инфекции и гриппа очень схожи, особенно в первые дни. И когда в январе на прием придет пациент с соответствующими симптомами, нужно будет сначала сделать анализы. На это уйдет время. А если бы пациент был привит от гриппа и сообщил об этом, врач с высокой степенью вероятности поставит точный диагноз и начнет лечить от коронавирусной инфекции, - подчеркнул Дмитрий Амелькин. – Кроме того, при большом количестве заболевших на предприятии, при вспышке в коллективе, согласно всем нормам, по предписаниям Роспотребнадзора придется изолировать 70%, а иногда до 100% коллектива. В итоге предприятие встанет. Представляете, если это будет домоуправление?».

Главный врач больницы призвал руководителей управляющих компаний и транспортных предприятий со всей серьезностью отнестись к текущей эпидемиологической обстановке и не способствовать развитию неблагополучного исхода событий, когда грипп и коронавирус наложатся друг на друга. Предотвратить это можно уже сейчас, если сделать прививку от гриппа.