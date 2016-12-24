В Мордовии за сутки выявлено больных коронавирусом в 10 раз больше излечившихся

12 320 рублей
будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»
Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки в Мордовии выявлено 34 случая коронавируса, 3 человека выписаны с выздоровлением.
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (15); Рузаевском районе (6); Ковылкинском районе (4); Темниковском районе (3); Зубово-Полянском, Краснослободском районе (по 2); Теньгушевском, Кочкуровском районах (по одному).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 12 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 83 года. В возрасте до 30 лет 2 человека, в том числе шестилетний ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 6254 случая коронавируса, 5202 человека выздоровели, 40 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 24 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 534 человека на стационарном лечении
- 870 человек под наблюдением дома.
будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»
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