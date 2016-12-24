За сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 29 человек выписаны с выздоровлением

Адвокатский излом
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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (15); Рузаевском районе (6); Ковылкинском районе (5); Темниковском районе (2); Атяшевском, Краснослободском, Атюрьевском, Ромодановском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 11 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 80 лет. В возрасте до 30 лет 6 человек, в том числе пятилетний ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 6220 случаев коронавируса, 5199 человек выздоровели, 40 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 23 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 537 человек на стационарном лечении
- 873 человекa под наблюдением дома.
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