В Саранске выявлены новые случаи нарушения «масочно-перчаточного» режима

«Страна может у нас поучиться»
Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах
С 15 по 18 сентября в городе проверено 653 автобуса и троллейбуса, а также 53 автомобиля такси. Составлено два протокола на пассажиров общественного транспорта и один – на водителя таксомоторной организации. 600 пассажиров устранили замечания на месте, в такси – 31 человек (из них 20 - водители).
Всего же с 26 мая мобильными группами контроля проверено 16815 единиц общественного транспорта в Саранске. В 8132 случаях пассажиры незамедлительно надели маски и перчатки. На 98 человек оформлены протоколы.
Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах
Глава РМ оценил перспективы развития района
Министерство транспорта России подготовило масштабные нововведения в Правила дорожного движения
Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать
Пострадавший в ДТП руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске скончался в столичной клинике
Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей
«Лисма» готовится приступить к выпуску новой продукции
Начало нового учебного года вся наша страна встретила в особых условиях. Столпотворение детей и родителей у школы, нарядные торжественные...
Свое мнение высказал мэр Саранска
С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?