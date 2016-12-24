В Саранске выявлены новые случаи нарушения «масочно-перчаточного» режима

С 15 по 18 сентября в городе проверено 653 автобуса и троллейбуса, а также 53 автомобиля такси. Составлено два протокола на пассажиров общественного транспорта и один – на водителя таксомоторной организации. 600 пассажиров устранили замечания на месте, в такси – 31 человек (из них 20 - водители).

Всего же с 26 мая мобильными группами контроля проверено 16815 единиц общественного транспорта в Саранске. В 8132 случаях пассажиры незамедлительно надели маски и перчатки. На 98 человек оформлены протоколы.