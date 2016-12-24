Сотрудники Кадастровой палаты по Республике Мордовия приняли участие в сезонной вакцинации от гриппа и ОРВИ

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В рамках проведения Национального календаря профилактических прививок и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации руководство филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия (далее – Филиал) в сентябре организовало бесплатную вакцинацию против гриппа работников Филиала в ГБУЗ Республики Мордовия Поликлинике № 2.

Вакцинация проведена по желанию работников Филиала, которые осуществляют экстерриториальный прием и выдачу заявлений на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав на объекты недвижимости по предварительной записи; оказывают услуги по выезду к заявителям с целью приема заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов, заявлений об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН); услуги по выезду к заявителям с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН и прилагаемых к ним документов, к месту оказания государственных услуг и по курьерской доставки заявителям документов, подлежащих к выдаче.

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