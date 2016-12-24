Мордовия – в числе лучших регионов страны по количеству победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников

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Министерство просвещения России подвело итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024 году. Мордовия вошла в первую десятку регионов по количеству победителей и призеров.
Лидирующая позиция по результативности - у Республиканского лицея для одаренных детей. Его учащиеся принесли в копилку Мордовии 30 дипломов: 26 призовых мест и 4 победы (в 2023 году лицеисты завоевали суммарно 26 дипломов).
Наиболее продуктивным в этом году оказалось выступление юных экологов, технологов и химиков. Настоящий фурор произвели математики, продемонстрировав потрясающий для нашего региона результат - 5 призовых мест.
Всероссийская олимпиада школьников является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России и ежегодно объединяет около 7 миллионов ребят со всей страны. Она проводится ежегодно по 24 предметам и включает четыре этапа - школьный, муниципальный, региональный и заключительный.
Дипломы победителей и призеров финала олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие российские вузы без экзаменов по соответствующему профилю.
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