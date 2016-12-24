В этом году запланировано участие спортсменов Мордовии в 314 соревнованиях

Социум

В рамках национального проекта «Демография» в Мордовии реализуется региональный проект «Спорт - норма жизни».

В рамках проекта в 2020 году продолжается создание центров тестирования ГТО, оборудованных малыми спортивными площадками, в Ардатовском, Атяшевском, Большеигнатовском, Краснослободском и Рузаевском районах.

На этот год запланировано участие спортсменов Мордовии в 314 соревнованиях и физкультурных мероприятиях. Часть из них были отменены или перенесены в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции.
По результатам конкурса на получение грантов некоммерческими организациями, реализующими проекты в сфере физической культуры и спорта, субсидия предоставлена НП «Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия», региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России»; Ассоциации граждан пожилого возраста РМ «ЗОЖ», РОО «Олимпийский совет Республики Мордовия».

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