Жители поселка Комсомольский приняли участие в благоустройстве своего двора

Рузаевское преображение
Глава РМ оценил перспективы развития района
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории поселка Комсомольский Чамзинского района в этом году благоустроены дворовые территории дома № 23 Микрорайона 1 и домов №№ 15а, 15б по ул. Садовой.
Работы проводились подрядной организацией ООО «ИСК ЖИЛПРОМСТРОЙ» на общую сумму около 4 миллионов рублей. Отремонтированы проезды, входы в подъезды, построены парковочные места, тротуары, установлены скамейки, урны.
Стоит отметить, что проект предполагает максимальное вовлечение граждан в его реализацию. Жители домов приняли участие в благоустройстве своего двора: провели планировку территории, покос травы, обрезку кустов, уборку строительного мусора, оформили клумбы.
Кроме того, планируется благоустроить парк отдыха. Сейчас идут подготовительные мероприятия для подачи заявки на получение субсидии на выполнение работ: уже разработан дизайн-проект, объявлен аукцион на изготовление ПСД.
В начале августа в парке прошли публичные слушания по будущему благоустройству, в том числе обсуждались вопросы организации зон отдыха.
Глава РМ оценил перспективы развития района
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