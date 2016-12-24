Сократить смертность в результате ДТП

«Стараемся не сокращать людей»
«Лисма» готовится приступить к выпуску новой продукции
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения». Он направлен на сокращение к 2024 году смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности).
В рамках реализации проекта в районные медицинские учреждения будут приобретены хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. По статистике, число лиц, направленных на медицинское освидетельствование, за последние 3 года снизилось в 2,4 раза и составило 3 962 человека (в 2017 г. - 9 546 человек).
Химико-токсикологическая лаборатория Республиканского наркологического диспансера оснащена автоматическим иммуноферментным анализатором АВВОТТ «AXSYM»; газовым хроматографом Agilent 6850; анализатором IК 200609; рефлекомом (2 шт.) и анализатором мочи Сармат СВ. Данное оборудование позволяет определять широкий спектр наркотических средств и психотропных веществ, включая лекарственные препараты, обладающие психоактивным действием: анальгетики, антидепрессанты, антигистаминные, нейролептики, седативные, противосудорожные, транквилизаторы, миорелаксанты.
В республике создаются условия для вовлечения детей и молодежи в профилактику дорожно-транспортного травматизма. Около трех тысяч школьников Мордовии уже вступили в ряды юных инспекторов движения. Создано 205 отрядов. На постоянной основе организуются совместные рейды «родительских патрулей» и Госавтоинспекции Мордовии в образовательных учреждениях Саранска.
Организаторы проводят инструктажи с родителями воспитанников детских садов, рассказывая им о мерах безопасности на дороге и значении светоотражающих элементов на одежде и предметах гардероба, а также обращают их внимание на соблюдение правил дорожного движения при перевозке детей в салоне транспортных средств.
В двенадцати дошкольных образовательных учреждениях Саранска будет проведена «Школа юного пешехода». Каждый детский сад за год участия в проекте бесплатно получит 180 рабочих тетрадей по ПДД, а также методические пособия для педагогов.
Также реализуется проект «Дети.Дорога.Жизнь», проводится республиканский конкурс фотографии «Мы соблюдаем ПДД», работает проект «Социальное детское кресло». Еще одна программа - «Безопасная дорога для детей» - направлена на развитие у детей навыков безопасного поведения в городе.
На базе детского технопарка «Кванториум» работает интерактивная площадка по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с использованием автомобиля «Лаборатория безопасности».
Преподавателями центра «Педагог 13.РУ» в рамках курсов повышения квалификации учителей разработан лекционный курс по методике преподавания правил безопасности дорожного движения и ОБЖ. Реализуется образовательная программа «Повышение квалификации лиц, осуществляющих сопровождение детей при организованных перевозках автомобильным транспортом».
«Лисма» готовится приступить к выпуску новой продукции
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