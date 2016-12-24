Сохранить лес поможет новая техника

«На стройках провожу больше времени, чем в рабочем кабинете»
Глава РМ Владимир Волков рассказал о драйверах развития и перспективах строительной отрасли республики
В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в распоряжение Уметской пожарно-химической станции поступила новая техника.
Это малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля ГАЗ «Соболь» и три трактора МТЗ-82.1. Один из тракторов оснащен помпой высокого давления и плугом ПКЛ-70. Они используются в том числе для подвоза воды, а также для устройства лесополевых полос прицепным плугом.
Специализированную технику можно за короткий срок передислоцировать, тем самым сократить время тушения очагов возгорания, сберечь силы и средства.
«К счастью, новая техника еще не применялась на территории нашего района. Пожаров не возникало. Но она вместе с водителями и трактористами всегда находится на линейке готовности и по первому сигналу способна выехать на охрану леса или тушение очагов возгорания», - отмечает начальник пожарного участка предприятия С.А. Попов.
В целом Уметская пожарно-химическая станция оснащена двумя пожарными машинами, четырьмя тракторами для работы в лесах и одним патрульным комплексом.
Глава РМ Владимир Волков рассказал о драйверах развития и перспективах строительной отрасли республики
Глава Мордовии Владимир Волков обсудил результаты работы «Биохимика» по выпуску препарата против коронавируса
Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.
Пострадавший в ДТП руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске скончался в столичной клинике
Начало нового учебного года вся наша страна встретила в особых условиях. Столпотворение детей и родителей у школы, нарядные торжественные...
Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына
Глава Мордовии Владимир Волков в беседе с журналистами республиканских СМИ рассказал об итогах развития экономики региона за первое полугодие
С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?
Статусному уроженцу Мордовии не простили личный «версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей
В Мордовии принято решение отказаться от проведения 1 сентября праздничных линеек в школах