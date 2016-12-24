Сохранить лес поможет новая техника

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в распоряжение Уметской пожарно-химической станции поступила новая техника.

Это малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля ГАЗ «Соболь» и три трактора МТЗ-82.1. Один из тракторов оснащен помпой высокого давления и плугом ПКЛ-70. Они используются в том числе для подвоза воды, а также для устройства лесополевых полос прицепным плугом.

Специализированную технику можно за короткий срок передислоцировать, тем самым сократить время тушения очагов возгорания, сберечь силы и средства.

«К счастью, новая техника еще не применялась на территории нашего района. Пожаров не возникало. Но она вместе с водителями и трактористами всегда находится на линейке готовности и по первому сигналу способна выехать на охрану леса или тушение очагов возгорания», - отмечает начальник пожарного участка предприятия С.А. Попов.

В целом Уметская пожарно-химическая станция оснащена двумя пожарными машинами, четырьмя тракторами для работы в лесах и одним патрульным комплексом.



