Рост производительности труда обеспечит дополнительные поступления в бюджет и увеличение ВВП

В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в республике реализуется региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Цель проекта - обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Рост производительности труда и повышение эффективности процессов выгодны как бизнесу, так и государству - это дополнительные поступления в бюджет и рост ВВП.

В рамках проекта осуществляется адресная поддержка повышения эффективности работы предприятий со стороны Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). В Мордовии специалисты ФЦК, начиная с 2019 года, работали на 10 промышленных предприятиях: ООО «Сарансккабель-Оптика», АО «Биохимик», АО «Рузхиммаш», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», ООО «Кадошкинский электротехнический завод», АО «Медоборудование», ООО «Эпромет», ПАО «Саранский приборостроительный завод», ОАО «Лато», АО «Лидер-Компаунд».

В 2020 году эксперты ФЦК реализуют проект еще на 4 предприятиях региона. К проекту присоединился ООО «Мордовагромаш».

В Мордовии создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) на базе Фонда развития промышленности республики. Первым предприятием, осуществляющим проект с участием РЦК, стало ООО «Оримэкс». В октябре и ноябре 2019 г. к проекту под управлением РЦК подключились АО «Оптиковолоконные системы» и «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство».

В 2020 году под региональным управлением проект будет реализован на АО «Тепличное», ООО «ЭМ-Кабель», ООО «Кабельный завод «Цветлит», МП г.о. Саранск «Горэлектротранс» и ПАО «Электровыпрямитель».

Проект предусматривает также возможность самостоятельной реализации мероприятий с помощью консультантов. Этим воспользовались 10 предприятий республики: ЗАО «Плайтерра», ООО «ЭМ-КАТ», ООО «ВКМ-Сталь», АО «Ардатовский светотехнический завод», АО «Саранский телевизионный завод», ОАО «Ламзурь», ПАО «Ковылкинский электромеханический завод», ООО «ЭМ-ПЛАСТ», ООО «ДСК-Строй», ООО «Мордоввторсырье».

На базе Мордовского университета работает фабрика процессов. Это учебная производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также изучают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятия.