Темниковская районная бльница получила мобильный маммограф

Сохранение женского здоровья находится в списке главных задач, поставленных перед системой здравоохранения района. Для их решения в рамках национального проекта «Здравоохранение» Темниковская районная больница в этом году получила мобильный маммограф.

18 августа мобильный маммограф выехал на свое первое обследование в Пурдошки. За день у 45 женщин проведено рентгенологическое обследование молочных желез.

«Это очень важно, - комментирует Геннадий Мезин, главный врач районной больницы. - Рак молочной железы - самое распространенное заболевание у женщин среди всех злокачественных опухолей. Ранняя диагностика благодаря современному цифровому оборудованию и своевременная квалифицированная помощь при заболевании молочной железы значительно увеличивают шансы на выздоровление. Женщинам после 39 лет рекомендовано один раз в два года проходить маммографию, а также ежемесячно самостоятельно проводить осмотр молочных желез. В случае обнаружения плотного образования, локального отека кожи над уплотнением следует обратиться к специалисту».

Мобильный маммограф будет работать в населённых пунктах района по графику. Всю информацию можно узнать в ФАПах и врачебных амбулаториях.