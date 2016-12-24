Будет внедрена система персонифицированного учета дополнительного образования детей

«Стараемся не сокращать людей»
«Лисма» готовится приступить к выпуску новой продукции
В рамках национального проекта «Образование» в Мордовии реализуется региональный проект «Успех каждого ребенка». Цель проекта: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
В рамках реализации регионального проекта в 2020 году планируется внедрение системы персонифицированного учета дополнительного образования детей в Ардатовском, Атюрьевском, Большеберезниковском, Большеигнатовском, Дубенском, Кадошкинском, Кочкуровском, Темниковском, Теньгушевском, Ельниковском и Лямбирском районах.
Будут отремонтированы спортивные залы в Красинской школе Дубенского района, Тарханско-Потьминской школе Зубово-Полянского района, Кочетовской школе Инсарского района, Краснопресненской школе Ковылкинского района, Пятинской школе Ромодановского района, Ромодановской СОШ № 3, Старошайговской СОШ № 2, Теньгушевской школе.
Планируется запуск детского технопарка «Кванториум» в г. Рузаевке и второго мобильного детского технопарка. В образовательных организациях различных типов создаются новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Обновляется материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в учебных заведениях, расположенных в сельской местности.
«Лисма» готовится приступить к выпуску новой продукции
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