В Ромодановском районе на базе детского сада работает консультативный центр для родителей

В рамках национального проекта «Образование» на базе Ромодановского детского сада комбинированного вида создан Муниципальный консультационный центр. О его работе рассказала заведующий учреждением Н.Н. Борисова:

- Основная цель консультационных центров - предоставление бесплатной методической, психолого-педагогической и диагностической помощи родителям детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Консультации оказываются специалистами центра на основе предварительной заявки непосредственно при обращении, по телефону 2-42-22 или электронной почте: rom.borisova@yandex.ru. Кроме того, обеспечена возможность электронной записи для получения и оценки предоставленных услуг на сайте центра: http://dskvrom.schoolrm.ru.

Квалифицированные специалисты: учитель-логопед, педагог- психолог, инструктор по физической культуре, а также старший воспитатель и заведующий - дают ответы родителям на вопросы о содержании обучения и воспитания детей, реализации их прав и законных интересов, выборе формы образования и обучения, особенностях развития ребенка, рекомендации по подготовке к школе и др. Консультации могут проводиться в очной, дистанционной и даже в выездной форме.

Так, за июнь в дистанционном формате оказано более 30 услуг для родителей детей, посещающих и не посещающих дошкольное образовательное учреждение.

Площадкой для реализации дистанционного формата консультационных услуг является методический кабинет детского сада, который оснащен соответствующим оборудованием. Методическая копилка регулярно пополняется специальной литературой, видеороликами по всем направлениям развития дошкольников. Имеются пакет дидактических, диагностических и рекомендательных материалов для детей и родителей, авторефераты из опыта реализации разных форм работы с родителями. Специалисты МКЦ, в свою очередь, повышают квалификацию через онлайн-конференции и вебинары.



