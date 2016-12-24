40 тысяч тонн продукции на экспорт

Глава Мордовии Владимир Волков в беседе с журналистами республиканских СМИ рассказал об итогах развития экономики региона за первое полугодие

Несмотря на объективные сложности, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, рост промышленного производства в республике за 6 месяцев составил 107%.

«Безусловно, трудности есть, - сказал Владимир Волков. - Закрылись внешние рынки, возникли сложности с продажами, например, у вагоностроителей: был закрыт Иран, непростая ситуация сложилась по поставкам вагонов на Кубу. Сдувается мировой рынок в целом, нефтяной рынок, а у нас большой объем в производстве вагоностроения занимают цистерны, которые перевозят нефть и ее производные. То есть ситуация и в мире, и в России не способствует расширению производства, но в этих условиях мы работаем и получаем хорошие результаты».

Предприятия республики продолжают реализацию инвестиционных проектов, которые обеспечивают рост промышленного производства и создание новых рабочих мест.

Еще одно весомое достижение в первом полугодии - увеличение продовольственного экспорта.

«У нас увеличился экспорт продуктов. Мы начали завоевывать китайский рынок. Поставки туда начала «Талина» и ряд других предприятий. Этой темой мы сейчас занимаемся очень серьезно», - подчеркнул Глава Мордовии.

В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» к концу 2024 года объемы экспорта в республике должны составить 50 млн. долларов. Целевой показатель на 2020 год - 15,5 млн. долларов (за первое полугодие он выполнен уже на 75%). На экспорт поставляется широкий спектр продукции, в том числе сахар, кондитерские изделия, мясо свинины, субпродукты, куриная, колбасная и алкогольная продукция, макаронные изделия и многое другое.

По оперативным данным, за 8 месяцев 2020 года мордовскими предприятиями на экспорт оправлено около 40 тысяч тонн продукции. Это говорит о том, что предприятия агропромышленного комплекса республики работают стабильно – рост объемов сельскохозяйственного производства за 6 месяцев составил 106%.

Глава республики сообщил, что в этом году аграрии Мордовии готовятся установить рекорд по сбору зерновых.

«В связи с пандемией нам было трудно, но все равно мы нашли возможности, чтобы помочь селу, - подчеркнул Владимир Волков. - Мы понимали, что это обязательно нужно делать. Теперь ждем небывалого урожая. Хотя погодные условия были не самые лучшие. Но если погода, по нашим меркам, была средняя, то урожай будет далеко не средний. И прежде всего, благодаря тому, что в АПК пришли новые технологии и специалисты, которые соблюдают эти технологии. Сейчас в какое хозяйство ни приезжаешь – агроном везде молодой, руководители и механизаторы молодые. На современных комбайнах сейчас работает молодежь, все закончили наши техникумы. Два дня назад мы намолотили первый миллион тонн зерна. В целом планируем собрать 1миллион 700 тысяч зерновых, 150 тысяч тонн кукурузы и 100 тысяч тонн технических культур. Раньше мы закупали сою, теперь выращиваем сами для наших комбикормовых заводов – 22 тысячи гектара в этом году посеяли. Сеем много рапса, сеем лён - теперь очень полезное льняное масло будет производиться у нас в Чамзинке».

Рост производства молока составил 105%.

«Мы входим в двадцатку регионов – крупнейших производителей молока, - отметил Владимир Волков. - Это признают и международные структуры, которые следят за производством молока в мире. А по мясу у нас идет прирост на 6-7%. По мясу мы будем и на следующий год расти, потому что еще три комплекса строим по 100 тысяч свиней каждый, плюс два комплекса еще не заработали в полную мощность. То есть 2-3 года прирост по мясу у нас будет в пределах 6-8%. А на следующий год ожидаем прирост в пределах 12%. Мы планируем через 3-4 года достичь объемов 500 тысяч тонн мяса в год».

Не отстала в период пандемии и строительная отрасль, которая за 6 месяцев показала 115% роста. Глава республики подчеркнул, что объемы строительства по сравнению с 2018 годом, когда к чемпионату мира по футболу возводилось большое количество объектов, не снижаются, а наоборот – увеличиваются. При этом строительство переместилось большей частью в районы республики. Объекты этого года - 6 детских садов, 2 школы, дома культуры.

«По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы строим дороги в каждом районе республики, - сказал Владимир Волков. – Из 2,5 млрд. рублей по нацпроекту на дорожные объекты в Саранске будет направлено только 500 миллионов, остальное – на дороги в районах».

Большие средства направляются на строительство инфраструктуры в сельской местности по программе «Комплексное развитие сельских территорий» - в этом году она оценивается в 948, 8 млн. рублей, из которых 676,6 млн. рублей – это федеральные средства, 194,1 млн. рублей – республиканские, 5,7 млн. – местный бюджет и 72,4 млн. рублей – внебюджетные источники. По этой программе ведется строительство Единого спортивного комплекса в д. Бобылевские Выселки в Краснослободском районе, строительство Центра культуры, капитальный ремонт детского сада, строительство сетей водоснабжения в Старом Шайгове, реконструкция районного дома культуры, строительство сетей газоснабжения в Лямбире, строительство сетей водоснабжения в п. Центральный Торбеевского района, а также реализуется 84 проекта по благоустройству сельских территорий.

«Если раньше некоторые районы говорили: мол, к чемпионату все строится только в Саранске, сейчас все по-другому: мы подтягиваем инфраструктуру всей республики, прежде всего – наших районов», - подчеркнул Владимир Волков.