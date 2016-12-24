За последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 39 человек выписаны с выздоровлением

Новости

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (14); в Ичалковском районе (5); Ардатовском, Краснослободском, Ковылкинском районах (по 2); Лямбирском, Атяшевском, Чамзинском, Рузаевском, Атюрьевском, Большеберезниковском и Зубово-Полянском районах (по 1).

Среди новых больных старше 60 лет – 10 человек (самому пожилому из них 83 года). Моложе 30 лет – двое.

За период пандемии в Мордовии выявлено 4424 случая коронавируса. 3348 человек выздоровели. 34 скончались.

По данным на 28 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 675 человек на стационарном лечении

- 895 человек под наблюдением дома

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Жизнь после COVID-19

Всем, кто перенес коронавирусную инфекцию (даже бессимптомно), необходима реабилитация. О том, как пройти ее бесплатно и онлайн, рассказывает...
Нарубил на статью

Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей

Просьбы и решения

Жители Октябрьского района рассказали Тултаеву о плохих жильцах и тесных парковках

Конкурс красоты

№6  Анна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу