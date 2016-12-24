Бывшего замначальника УФСИН по РМ подозревают в «разбазаривании» 35 миллионов рублей на спортсменов

Следственный комитет по РМ расследует уголовное дело в отношении бывших сотрудников УФСИН по РМ - заместителя начальника Управления Сергея Забайкина и инспектора отдела по работе с личным составом Дмитрия Кисткина. Как сообщается, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных стст.286, 159 УК РФ (превышение должностных полномочий, мошенничество).

По данным следствия, в 2014-2019 годы для формирования высокого рейтинга местного Управления в системе ФСИН России по спортивной подготовке, обвиняемые обеспечили прием на службу в подведомственные УФСИН по РМ учреждения на вакантные должности лиц, занимающихся различными видами спорта на профессиональном уровне. Всего, таким образом, на службу было принято 33 сотрудника из различных регионов России, которые на работу не выходили и возложенные на них должностные обязанности не исполняли, а лишь эпизодически обеспечивали представительство УФСИН по РМ при проведении спортивных соревнований различного уровня. В течение указанного периода им были начислены и выплачены денежное довольствие и иные выплаты на сумму более 35 миллионов рублей.

Кроме того, инспектору отдела по работе с личным составом данного ведомства предъявлено обвинение в хищении 164 тысяч рублей, выделенных на поощрение победителей и призеров спортивных соревнований среди сотрудников регионального УФСИН. Судя по информации следственных органов, эти деньги он просто присваивал.

Уголовное дело Следственный комитет по РМ возбудил на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия при содействии отдела собственной безопасности регионального УФСИН.

В ближайшее время обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.