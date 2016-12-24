С 29 июля ограничивается въезд в 5-й микрорайон Юбилейного со стороны улицы Севастопольской

Прививки на подходе
С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии
В связи со строительством дорог с 12:00 29 июля на период производства работ будет ограничен въезд в 5-й микрорайон Юбилейного со стороны ул. Севастопольской (в районе АЗС «Лукойл»).
Въезд в микрорайон будет организован со стороны ул. Красной.
Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свой маршрут.
С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии
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