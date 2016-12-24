Диагностика в законе

В «мобильном режиме»
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С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за фальшивый техосмотр.
С этого дня за выдачу «левых» диагностических карт можно заполучить вплоть до 6 месяцев ареста. Любой сервис, выдавший «справку» о техосмотре и при этом отсутствующий в перечне аккредитованных РСА организаций, теперь подставляет своих работников.
Мастеру-диагносту в этом случае грозит наказание как за незаконную предпринимательскую деятельность - штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы до 480 часов, или даже 6 месяцев ареста.
Это нововведение в Уголовном кодексе сделано с одной целью - чтобы диагностические карты, необходимые для оформления полиса ОСАГО, не оформлялись просто так, без проведения необходимых технических процедур. Но вся проблема заключается в том, что многие страховые компании имеют договор с аккредитованными сервисами, которые совершенно свободно «нарисуют» диагностическую карту без всяких осмотров, только плати деньги.
Заметим, что процедура технического осмотра ужесточается государством практически ежегодно - например, стала требоваться обязательная фотофиксация автомобиля на ТО. Но и раньше данные по техосмотру загружались в Единую автоматизированную информационную систему. У «левых» сервисов там просто не было аккредитации и доступа к системе. Поэтому многие эксперты считают, что введенная уголовная ответственность за техосмотр без самого осмотра заметно ситуацию не улучшит. Главная проблема состоит в самой процедуре - часто она носит формальный характер, когда не выявляется ни одна из существенных технических проблем автомобиля. Некоторые легальные сервисы иногда даже неспособны четко определить неисправность тормозной системы из-за отсутствия соответствующего оборудования.
И пока страховые компании разрешают приобретать у них полисы ОСАГО без фактического прохождения техосмотра, выдавая диагностическую карту вместе с полисом, для автовладельцев фактически ничего не изменится.
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