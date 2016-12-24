В Мордовии всё больше новых больных коронавирусом переносит болезнь в легкой форме

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Телеграм-канал «Мордовский шпиль» опубликовал любопытную заметку:
- Не можем пройти мимо важного факта - число больных в инфекционных стационарах Мордовии снизилось за границу восьми сотен, до 778 человек.
Это всего 40 % от пиковых значений середины июня. За последнюю неделю в стационарах освободилось ещё две сотни коек.
По сообщениям врачей, всё большее число новых больных, как с подтвержденным ковидом, так и без него, переносит болезнь в легкой форме. Поэтому количество людей на амбулаторном лечении или наблюдении относительно стабильно, а число нуждающихся в госпитализации быстро сокращается.
Ещё напомним - нормативное число инфекционных коек у нас - 390. Половина от занятых на сегодня. Когда число больных в стационарах упадёт ниже этой цифры, можно будет говорить о том, что первая волна ковида практически схлынула.
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