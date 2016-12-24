Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с директором Макрорегиона Волга АО «Почта России» Александром Вакуленко

23 июля в Доме Республики состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Владимира Волкова с директором Макрорегиона Волга АО «Почта России» Александром Вакуленко. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия в сфере развития и совершенствования почтовой связи на территории региона, - сообщаяе пресс-служба Главы РМ.

Макрорегион Волга АО «Почта России» объединяет 11 областей и республик Поволжья, в него входят Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Нижегородская и Ульяновская области, Мордовия, Чувашия, Татарстан, Башкортостан и Марий Эл.

На территории Мордовии функционируют 360 почтовых отделений, в том числе 295 сельских. Глава республики подчеркнул, что работа почтовых отделений в сельской местности имеет большое социальное значение.

«В сельских населенных пунктах особо остро стоит проблема занятости, - сказал Владимир Волков. – Поэтому чем больше почтовых отделений работает у нас на селе – тем лучше, это обязательно надо учитывать. Для нас это принципиально важно».

В ходе встречи обсуждались результаты работы УФПС Республики Мордовия в первом полугодии 2020 года. Александр Вакуленко отметил положительную динамику деятельности филиала, востребованности цифровых и дистанционных услуг жителями региона, внедрение новых сервисов для повышения качества обслуживания населения. Отдельно была отмечена работа почтового предприятия во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса. В этот период почтовики предложили жителям республики востребованные и безопасные форматы работы, новые виды сервисов, которые дали возможность населению получать необходимые и привычные почтовые услуги, а также продукты и товары первой необходимости, не выходя из дома. Особенно важной такая поддержка была для людей старшего поколения и маломобильных граждан.

Также директор Макрорегиона Волга сообщил, что в настоящее время Почта России реализует программу повышения заработных плат работников отделений почтовой связи. «Согласно программе, увеличение заработной платы почтовиков Мордовии произойдет с 1 ноября 2020 года. Оно затронет работников основного производства. Средний рост зарплаты составит 20, 3% - это достаточно серьезная прибавка», - сказал Александр Вакуленко.

Еще одной темой обсуждения стала возможность реализации в регионе социальных проектов Почты России, о которых шла речь на недавней встрече Президента России Владимира Путина с генеральным директором АО «Почта России» Максимом Акимовым. Опыт подобных проектов уже накоплен в ряде российских областей и хорошо зарекомендовал себя.

В рабочей встрече приняли участие Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, первый заместитель Председателя Правительства – министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимир Мазов, директор Мордовского филиала АО «Почта России» Вячеслав Макейчев.