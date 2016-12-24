В Саранске после обращения в соцсетях коммунальщики починили ливневую канализацию, которая заливала подъезд

Изменения погоды нередко приводят к новым коммунальным проблемам, о которых жители республики оперативно сообщают в соцсетях.

Все жалобы фиксируются аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направляются министерство жилищно-коммунального хозяйства РМ для принятия решений.

Недавно в одном популярном паблике появился пост с обращением от жителей Саранска. Они сообщили, что в одном из подъездов по адресу ул. Т. Бибиной, 9/4 уже во второй раз за текущее лето после сильных дождей протекает крыша. Вода заливает с 10 по 6 этажи.

«С нас берут деньги за содержание общедомового имущества, но не проводят необходимый ремонт», – пишут авторы.

Спустя некоторое время представители минжилкомхоза РМ ответили, что причиной этому стало повреждение трубы ливневой канализации. Работники управляющей компании ООО «ЖСК» заменили трубу и устранили последствия затопления.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, обязательно пишите об этом в соцсети. Прикладывайте фото и видео.

Расскажем, что сделано.