Мир осторожно выходит из сумрака

Как страны по-разному выходят из ограничений, введенных в связи с пандемией

«Наступил 2020 год - и мир погрузился во тьму…» - вот так с небольшой дозой черного юмора можно описать события последних месяцев. Но как говорил премудрый Соломон: «Все проходит - и это пройдет!» И чем дальше - тем больше мы убеждаемся, что свет в конце тоннеля есть. Хотя и не такой яркий, и тоннель, увы, не такой короткий, как нам хотелось бы. Хорошая новость в том, что планета уже идет на поправку и власти постепенно снимают ограничительные меры. Но во всех странах это происходит по-разному. Мы решили расспросить, как это происходит в Турции, Испании, Черногории и даже в Северной Корее.

«Турция надеется и ждет»

- У нас в семье и со стороны мужа в Турции, и с моей стороны в России (в Москве) есть заболевшие коронавирусом, и это все очень серьезно, - рассказывает журналист Дарья Аксел, проживающая в турецкой Анталии. - В Турции сейчас есть послабления для жителей. Один раз в неделю можно выходить гулять на полдня детям до 15 лет в сопровождении взрослых, также один день в неделю могут гулять молодые люди с 15 до 20 лет, и такие же условия - для пожилых от 65 лет. Работают рынки, но там очень тщательно соблюдается дистанция, а на входе стоит полиция и всем обрабатывают руки антисептиками. Начинают открывать торговые центры, но пока там работает порядка 40 процентов всех магазинов.

Парки и набережные остаются закрытыми. Пока обсуждается, что пляжи будут открывать с 15 июня, но это будет зависеть от обстановки. В Анталии - не так много заболевших, и курорт собираются открывать для местных туристов в ближайшие недели. Все отели должны будут пройти систему сертификации против covid-19. Система All inclusive видоизменится и будет не во всех отелях. Все должно быть безопаснее. Пока планируется, что зона с поварами будет отделена от гостей стеклом, еду будут разносить официанты. Но этот вопрос еще обсуждается, ищется оптимальное и безопасное решение и для гостей, и для сотрудников отелей.

Остается также соблюдение обязательной дистанции в полтора метра. А вот обязательное ношение медицинских масок введено не во всех провинциях. Например, в Стамбуле и в Анталии нет этого условия.

В ближайшее время планируется открытие общественные мест - таких как кафе, клубы, бассейны, спортзалы - а также разрешение посещений исторических музеев под открытым небом.

«Вируса нет, но изоляция есть»

- Случаев коронавируса официально в КНДР нет, - рассказывает Елена Сорокина, которая проживает в посольстве России в Пхеньяне, Северная Корея. - В начале февраля нам сообщили о том, что Северная Корея закрывает границы. Иностранцам запретили покидать Пхеньян. Стало разрешено пользоваться только инфраструктурой дипломатического городка: парой магазинов и ресторанов, ателье, массажным кабинетом и парикмахерской.

Мы перестали взаимодействовать с корейцами, за исключением работников вышеперечисленных заведений - они также были изолированы. Именно тогда вся страна надела маски. После 4 марта наступил переходный период, когда для нас открыли гостиницы и один парк в центре Пхеньяна. А сейчас мы можем ходить на овощной рынок, в магазины и рестораны, у которых есть лицензия на обслуживание иностранцев.

Некоторые ограничения коснулись и самих жителей КНДР: школы и детские сады были закрыты около двух месяцев. Для всех закрыты катки и бассейны.

Отменены массовые мероприятия, среди которых - ежегодный международный марафон, выставки цветов «Кимченирия» и «Кимирсения», фестиваль искусств «Апрельская весна». Также запрещено собираться компаниями более пяти человек.

Пока других изменений нет, все остается по-прежнему: нужно ходить в маске, перед входом в любое заведение всем обязательно обрабатывают руки хлоркой или спиртовым раствором и измеряют температуру. Мы по-прежнему не можем покидать пределы Пхеньяна.

«Вся Испания мечтает о море»

- В Испании продолжается снижение числа заболевших, но карантин и чрезвычайная ситуация пока сохраняются, - говорит Елизавета Евлампиева, волонтер, ассистент в школе Испании. - Страна и ее жители должны пройти пять стадий для нормализации и возобновления той жизни, которая у нас была до пандемии. Каждая провинция и регион Испании находится на своем этапе. Я расскажу про Андалусию - в частности Малагу, где я сейчас живу.

Мы сейчас перешли в первую фазу после нулевой. Вошли с опозданием, в отличие от большинства провинций. Это было связано с большим количеством случаев заболевания коронавирусом. Что означают эти фазы? Нулевая - подготовка ко всему. Первая - можно выходить на улицу, встречаться с друзьями небольшими компаниями, а лучше - дома у кого-то. У нас есть расписание, когда можно выходить на улицу. Прогулки и занятия спортом разрешены с 6 до 10 утра, вечером можно выходить с 8 до 11 часов. Но без пожилых людей и детей. Традиция аплодировать врачам по вечерам осталась. Каждый день в 20:00 мы выходили на балкон и аплодировали медицинским работникам в знак благодарности.

Многие люди, малый бизнес ждали послаблений и очень рады им. Работают открытые террасы кафе и ресторанов, там допускается до 30 процентов заполняемости, и теперь там на столах стоят электронные меню, чтобы минимизировать контакт с официантом. Если тебя останавливает полиция, то ты спокойно можешь сказать, что идешь в бар. А вот пляжи у нас до сих пор закрыты. Допускается только спортивное плавание. Люди в шапочках, со спортивным снаряжением и обязательно с буйком могут плавать или заниматься серфингом. Официальный вход на пляж перекрыт лентой. Только в третьей фазе можно будет прикоснуться к морю, находиться там, но уже не терпится, так как у нас на улице сейчас - 30 градусов тепла. Пока никаких сооружений для дистанцирования на пляжах не строят.

Людей на улицах сейчас много - практически так же, как и до карантина, - но все в масках и перчатках.

Работают даже вещевые магазины. И там не так строго, как в продуктовых. Главное - обработать на входе руки антисептиком. А вот в продуктовых маркетах по всей Испании обязательно ношение масок, если их нет - могут не пустить.

Школы, университеты сразу же во время карантина перешли на обучение онлайн на разных платформах. Сейчас все доучиваются именно в таком формате. Даже в университетах все практики проходят онлайн.

У нас открыли парки, можно в них гулять, также разрешено сидеть по одному на лавочке. Сейчас рекомендовано в публичных местах находиться в маске. За все время карантина у нас не было никакой пропускной системы. Наличие маски нужно было только в общественном транспорте или в том месте, где нет гарантий сохранения двух метров дистанции. Общественный транспорт не прекращал свою работу во время карантина, был отменен каршеринг. Сейчас разрешен уже прокат велосипедов, но при условии средств личной защиты - масок и перчаток.

Что касается туризма, то пока нет никаких четких сроков. И для Испании это большой удар.

«Комендантский час отменен»

- С первых чисел июня Черногория откроет границы с Хорватией, Словенией, Германией, Польшей, Чехией, Австрией, Венгрией и Албанией, - говорит Юлия Белак, гид в городе Бар, Черногория. - В конце марта в Черногории был введен комендантский час. Запрещалось выходить из дома после 19 часов и до 5 утра. При этом владельцам собак, к которым я, к счастью, отношусь, можно было гулять когда угодно - но не больше часа. Поэтому мы комендантского часа почти и не заметили. Но вот ощущение, что все вокруг вымерло, было апокалиптическое. Позже, когда меры чуть ослабили и вернулась хорошая погода, оказалось, что много народа на самом деле сидело в своих домах, но они не выходили даже во двор. Хотя район наш - с частными домами, и почти каждый дом имеет свои дворы и террасы.

Сейчас нет ограничений по передвижению между городами и комендантского часа. Открыты торговые объекты. Ограничения в Черногории касаются лишь работы кинотеатров в торговых центрах и больших групп людей. Заработали таксисты и автобусы, ходят электрички. Заработали рестораны и пляжи. Народу немного, на морском побережье все очень расслаблено и спокойно…