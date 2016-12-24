В Темниковском районе Мордовии волонтеры #МыВместе доставили пенсионерам более 700 продуктовых наборов

В Темниковском районе Республики Мордовия участники акции #МыВместе, соорганизатором которой являются ОНФ и «Волонтеры-медики», доставили 732 продуктовых набора пожилым людям старше 65 лет, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума. Однократную бесплатную продуктовую помощь получили жители сел Пурдошки, Андреевка, Старый город, Урей, Тарханы – всего 61 населенный пункт. В наборах: мука, консервы, крупы, сахар, соль, подсолнечное масло, чай.

Особое внимание темниковские добровольцы уделяют одиноким пенсионерам, у которых нет близких родственников либо они проживают в других регионах страны. Подобной категории граждан кроме продуктов также доставляют лекарственные препараты и предметы первой необходимости. Иногда волонтеры помогают им даже советом, получив взамен теплые слова за оказанное внимание.

«Пенсионеры, находящие на самоизоляции, очень благодарны волонтерам города Темникова и часто говорят, что молодые ребята дают им надежду на то, что в мире есть много добрых и небезразличных людей. В этот сложный период мы и дальше будем активно работать», – прокомментировала участница акции #МыВместе, руководитель волонтерского движения города Темникова Марина Илюхина.

Добровольцы Мордовии, занимающиеся доставкой и передачей пакетов гражданам, прошли соответствующее обучение с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

«Чтобы снизить риск возможного заражения, во время работы ребята надевают защитные медицинские маски и перчатки. При передаче продуктовых пакетов просят пенсионеров отойти на безопасное расстояние, оставив пакеты у двери квартиры или частного дома», - отметил участник акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Мордовия Юрий Левашкин.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. Волонтеры помогают пожилым и маломобильным людям покупать продукты и лекарства, выносить мусор, оплачивать услуги ЖКХ. Кроме того, они разносят бесплатные продуктовые наборы малообеспеченным гражданам, оказывают психологическую и юридическую помощь по телефону, помогают медикам. Предложить свою помощь или стать волонтером может каждый желающий, позвонив на горячую линию или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.