ОНФ приглашает редакции региональных и местных СМИ поддержать инициативу повключению их отрасли в число пострадавших

Общероссийский народный фронт предлагает распространить на региональные и местные СМИ меры государственной поддержки, реализуемые в отношении малых и средних предприятий из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики.

«Учредителем редакции региональных и местных СМИ довольно часто выступают некоммерческие организации или просто физические лица, что не позволяет им соответствовать критериям малого и среднего предпринимательства и претендовать на соответствующие уже действующие меры поддержки со стороны государства, – отметила член Центрального штаба ОНФ, руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко. – Вместе с тем, надо понимать, что основным источником доходов таких СМИ являлась реклама, причем реклама, заказчиком которой выступал тот же самый бизнес. Мы по линии Центра правовой поддержки журналистов ОНФ отмечаем падение объемов рекламы до 90 % у отдельных СМИ: было 10 рекламных баннеров в месяц, а сейчас один или вовсе нет. С такой ситуацией столкнулись и печатные газеты, и сетевые ресурсы, и, как ни удивительно с учетом режима домашней самоизоляции, региональные и муниципальные телеканалы. Нам очевидна необходимость, и мы просим правительство обратить отдельное внимание на отрасль СМИ, принять необходимые меры поддержки с акцентом на независимые региональные и местные средства массовой информации, находящиеся сейчас на грани выживания. Ведь это самое близкое населению СМИ, источник актуальной и социально-важной информации местного значения, партнер и, если хотите, верный друг жителей на местах. Если не принять мер, то, к сожалению, часть таких партнеров и друзей не переживут пандемию»

По мнению экспертов, существует также возможность введения специальных дополнительных (узкоотраслевых) мер, которые помогли бы СМИ сохранить их хозяйственно-экономическую деятельность и продолжить выполнение их важной социальной роли. С целью изучения мнения представителей отрасли по этому поводу, ОНФ приглашает сотрудников региональных и местных СМИ ознакомиться с предложениями экспертов на https://onf.ru/opros_smi/ и в случае согласия оставить свой голос в поддержку данной инициативы.

«Журналисты, как и врачи, как и волонтёры в это сложное время – напередовой, – напомнила заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева. – При этом уже долгие годыСМИ выживают в новой цифровойреальности. А в удаленных уголках страны их репортажи ждут постоянные читатели, зрители, слушатели, издания обеспечивают право своих пользователей на информацию. И мы хотим поставить во главу угла интересы в том числе и этих людей. Чтобы СМИ выстояли».

Итоговые предложения будут направлены ОНФ в правительство РФ и соответствующие органы власти.