19 мая предприниматели Мордовии могут принять участие в вебинаре Почта России по теме «5 решений Почты России для повышения эффективности б

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В условиях самоизоляции и ограничительных мер в традиционном ритейле во многих странах мира наблюдается ощутимый спад. Одновременно с этим растет востребованность цифровых дистанционных сервисов и онлайн-торговли.

Помимо традиционного удобства и разнообразия ассортимента сейчас к списку преимуществ онлайн-шопинга добавилась безопасность. Именно потому покупатели все чаще делают выбор в пользу такого способа совершения покупок.

Почта России разработала ряд решений, которые помогут интернет-магазинам эффективно справиться со стремительным ростом спроса и масштабировать бизнес. Поставщикам партий товаров в розничные сети и на маркетплейсы эти решения помогут значительно снизить издержки и расширить географию деятельности. Узнать об этих возможностях представители бизнеса могут в рамках вебинара на тему «5 решений Почты России для повышения эффективности бизнеса».

В роли приглашенных экспертов от Почты России в рамках вебинара выступят:
- Виталий Нотченко, директор по региональным продажам
- Павел Сергеев, заместитель директора по электронной коммерции Макрорегиона Волга
- Алексей Вдовин, руководитель отдела технологий для электронной коммерции. - Людмила Фролова, руководитель группы по промышленным решениям
- Игорь Яшин, руководитель направления по развитию экспорта
- Анна Коломенская, руководитель направления по развитию фулфилмента

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие темы:
- Обновленные услуги доставки с самой широкой географией и выгодными условиями;
- Цифровые сервисы и простое подключение к услугам Почты: Оферта, Otpravka.pochta.ru, API интеграция;
- Перевозка сборных грузов с тарификацией многоместных отправлений и обновление услуги EMS Ритейл;
- Фулфилмент. Логистические решения для маркетплейсов и интернет-магазинов.
- Специальный анонс нового цифрового сервиса – упрощенный возврат НДС экспортерам.

Вебинар пройдет 19 мая 2020 г. в 11:00. Для того, чтобы принять в нем участие, достаточно зарегистрироваться на сайте  https://www.pochta.ru/event-registration/.

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